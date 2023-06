Neue Gleise für den Freiburger Südwesten

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) nutzt die Sommermonate, um Erneuerungen in ihrem Gleisnetz vorzunehmen. Vom 15. Juni bis zum 10. September werden zwischen dem „Am Lindenwäldle“ und der Endhaltestelle „Munzinger Straße“ in drei Bauabschnitten die rund 30 Jahre alten Gleise, Weichen und elektrischen Bahnanlagen getauscht.Neben den Gleis- und Weichenerneuerungen rund um die Haltestelle „VAG Zentrum“ und auf dem Betriebshof West der VAG und den Arbeiten in der Wendeschleife an der Munzinger Straße werden auch die Gleise an der Überfahrt der Munzinger Straße getauscht. Zudem finden Arbeiten an den Straßenbahnhaltestellen und an der Zufahrt zum Park-and-Ride-Parkplatz statt.Vomverkehrt denn diezwischen den Haltestellen „Innsbrucker Straße“ und „Am Lindenwäldle“ auf dem regulären Linienweg, fährt dann aber nicht weiter zur „„Munzinger Straße“, sondern ins Rieselfeld bis zur Endhaltestelle „Bollerstaudenstraße“. Auf dem Abschnitt „Am Lindenwäldle“ bis „Munzinger Straße“ verkehrt ein Schienenversatzverkehr über „VAG-Zentrum“.Rund um die Bauarbeiten wird es immer wieder auch zu zeitweisen Einschränkungen oder Umleitungen für den Auto- und Fahrradverkehr sowie für zu Fuß Gehende kommen.Für die Zeit der gesamten Baumaßnahme rät die VAG Autofahrenden, den Baustellenbereich wenn möglich zu umfahren. Umleitungen werden ausgeschildert.Detaillierte Informationen gibt es unter www.vag-freiburg.de/baustelle-haid