Neue Gleise für den Freiburger Südwesten

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) nutzt die Sommermonate, um Erneuerungen in ihrem Gleisnetz vorzunehmen. Vom 15. Juni bis zum 10. September werden zwischen dem „Am Lindenwäldle“ und der Endhaltestelle „Munzinger Straße“die rund 30 Jahre alten Gleise, Weichen und elektrischen Bahnanlagen getauscht.werden die Weichen und Gleisbögen rund um die Haltestelle „Am Lindenwäldle“ erneuert.Dieist vomzwischen der „Bissierstraße“ und der „Munzinger Straße“ unterbrochen und endet an der Haltestelle „Bissierstraße“. Von dort pendelt ein Schienenersatzverkehr zur Endhaltestelle „Munzinger Straße“. Der Schienenersatzverkehr fährt in beiden Richtungen entlang der Strecke der Linie 3 bis. Darüber hinaus pendelt ein Eil-SEV ohne Zwischenhalte zwischen der „Bissierstraße“ und der „Munzinger Straße“.Dieist in dieser Bauphase vomunterbrochen und endet von der Stadtmitte kommend an der Haltestelle „Pressehaus“. Ein Schienenersatzverkehr bis „Bollerstaudenstraße“ wird eingerichtet.Der Schienenersatzverkehr fährt nach der Haltestelle „Maria-von-Rudloff-Platz“ im Rieselfeld in Richtung Pressehaus über eine Ersatzroute durch die Maxim-Gorkij-Straße über die Opfinger Straße. Ab der Haltestelle „Am Lindenwäldle“ fährt der SEV parallel zur Linie 5 zum „Pressehaus“.In umgekehrter Richtung fährt der SEV ab dem „Pressehaus“ über die Basler Straße und die Feldbergstraße (Ersatzhaltestelle „Belchensraße“) zum „Scherrerplatz“. Von dort führt der Weg über die Opfinger Straße zum „Maria-von-Rudloff-Platz“.Für den Individualverkehr wird die Opfinger Straße während der ersten Phase auf der Höhe zwischen der Haltestelle „Am Lindenwäldle“ bis zur Besançonallee in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Die Besançonallee wird zwischen der Kreuzung Opfinger Straße und der Kreuzung Munzinger Straße mit unterschiedlichen Verkehrsführungen einspurig je Fahrtrichtung befahrbar sein.Betroffen ist an diesen fünf Tagen auch die, die ab etwa 20.45 Uhr an der Haltestelle „Technische Fakultät“ endet.Von Donnerstag,, finden Gleis- und Weichenerneuerungen rund um die Haltestelle „VAG Zentrum“ und auf dem Betriebshof West der VAG statt. Im gleichen Zeitraum werden die Gleise der Wendeschleife an der Munzinger Straße erneuert. Außerdem werden die Gleise an der Überfahrt der Munzinger Straße getauscht, und es finden Arbeiten an den Bahnhaltestellen und an der Zufahrt zum Park-and-Ride-Parkplatz statt. Dabei kommt es zeitweise auch zu Beeinträchtigungen für den Individualverkehr.Je nach Baufortschritt gestalten sich die Linienführungen und die Ersatzverkehre auf zwei unterschiedliche Weisen:Diebleibt zwischen der „Bissierstraße“ und der „Munzinger Straße“ unterbrochen, und es wird der entsprechende SEV angeboten.Die Liniekann in dieser Zeit ihren normalen Linienweg fahren.Die einseitige Sperrung der Opfinger Straße für den Individualverkehr wird aufgehoben. Die Besançonallee bleibt zwischen der Kreuzung Opfinger Straße und der Kreuzung Munzinger Straße mit unterschiedlichen Verkehrsführungen einspurig je Fahrtrichtung befahrbar.Dieverkehrt zwischen den Haltestellen „Innsbrucker Straße“ und „Am Lindenwäldle“ auf dem regulären Linienweg, fährt dann aber nicht weiter zur „„Munzinger Straße“, sondern ins Rieselfeld bis zur Endhaltestelle „Bollerstaudenstraße“. Auf dem Abschnitt „Am Lindenwäldle“ bis „Munzinger Straße“ verkehrt ein Schienenversatzverkehr über „VAG-Zentrum“.Rund um die Bauarbeiten wird es immer wieder auch zu zeitweisen Einschränkungen oder Umleitungen für den Auto- und Fahrradverkehr sowie für zu Fuß Gehende kommen.Für die Zeit der gesamten Baumaßnahme rät die VAG Autofahrenden, den Baustellenbereich wenn möglich zu umfahren. Umleitungen werden ausgeschildert.Detaillierte Informationen gibt es unter www.vag-freiburg.de/baustelle-haid