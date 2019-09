Pressemitteilung BoxID: 767746 (Freiburger Verkehrs AG)

Neubau Stadtbahn Messe: Buslinie 22 und Straßenverkehr umgeleitet

Bei der Stadtbahnbaustelle „Messe“ treten die Bauarbeiten von kommenden Montag, 23. September, an in die nächste Bauphase ein.



In diesem Abschnitt wird die Zufahrt von der Madisonallee zur sogenannten „Planstraße Ost“, die zum neuen SC-Stadion führt, hergestellt. Die stadtauswärts Fahrbahn der Madisonallee erhält an dieser Stelle eine zusätzliche Linksabbiegespur, um zum Stadion zu gelangen.



Dazu muss die vorhandene Stadtauswärtsfahrbahn der Madisonallee in der Zeit vom 23. September bis zum 7. Oktober auf eine Fahrspur verringert werden. Der Individualverkehr stadtauswärts wird für diesen Zeitraum über die Emmy-Noether-Straße in die Hermann-Mitsch-Straße umgeleitet. Die Bushaltestelle „Technische Fakultät“ wird vor den Hirtenweg zurückverlegt. Die Bushaltestelle „Messe Freiburg“ wird in der genannten Zeit aufgehoben; stattdessen wird von den stadtauswärts fahrenden Bussen der Linie 22 in dieser Zeit auch an der Haltestelle „Liebigstraße“ in der Hermann-Mitsch-Straße gehalten



Stadteinwärts fährt die Buslinie 22 den gewohnten Fahrweg und auch für den Individualverkehr ändert sich die bislang gültige Trassenführung nicht.

