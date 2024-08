Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) muss bei ihren Baustellen im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße sowie beim Paula-Modersohn-Platz in der kommenden Woche Nachtarbeiten durchführen. Dies ist notwendig, da für die Schweißarbeiten zur Verbindung der Gleisjoche tagsüber derzeit zu hohe Außentemperaturen herrschen.



Im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße / Basler Straße finden die nächtlichen Arbeiten voraussichtlich in den Nächten auf den 13. und auf den 14. August statt.



Beim Paula-Modersohn-Platz muss voraussichtlich in den Nächten auf den 14. und den 15. August gearbeitet werden.

