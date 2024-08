Nachtarbeiten der VAG 22.08

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) muss bei ihrer Baustelle im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße beim Abzweig in die Basler Straße in den kommenden Tagen Nachtarbeiten durchführen. Dies ist notwendig, da für die Schweißarbeiten zur Verbindung der Gleisjoche tagsüber derzeit zu hohe Außentemperaturen herrschen.



Im Bereich der Heinrich-von-Stephan-Straße / Basler Straße finden die nächtlichen Arbeiten voraussichtlich in den Nächten vom 24. auf den 25. August sowie vom 26. auf den 27. August statt.

