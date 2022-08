Mit der VAG bequem zum Europa-Park Stadion

„Bertoldsbrunnen“ (Halteposition der Linie 4 Richtung Messe) – „Stadttheater“ – „Hauptbahnhof“

Landwasser („Moosweiher“) – „Paduaallee“ – „Rathaus im Stühlinger“ und weiter zum „Europa-Park Stadion“

„Am Lindenwäldle“ – „Bissierstraße“ – „Rathaus im Stühlinger“ (Haltestellen bis hier wie Linie 3) und von hier bis „Europa-Park Stadion“.

Bahnsteig A : Okenstraße über HBF/ Bertoldsbrunnen

: über Bahnsteig B : im Wechsel Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und von dort weiter bis „Paduaallee“ und „Landwasser“ Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und von dort weiter bis „ Bissierstraße“ und „Munzinger Straße“ (Haid)

: im Wechsel Bahnsteig C: Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und weiter bis Hauptbahnhof und Bertoldsbrunnen

Zum Heimspiel des SC Freiburg am 12. August im Europa-Park Stadion bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) allen Fans, die mit den Stadtbahnen aus Freiburg anreisen, aus allen Richtungen kommenden Sonderverkehre an.Auf den folgenden Abschnitten ist der Zustieg zu den Sonderlinien möglich, die allesamt direkt an der Haltestelle „Europa-Park Stadion“ halten.Der Sonderverkehr beginnt wie gewohnt etwa drei Stunden vor Spielbeginn und endet etwa zweieinhalb Stunden nach Spielende. Die Sonderfahrten werden auf den Anzeigetafeln der angefahrenen Haltestellen aufgeführt. Die Straßenbahnen sind an der Aufschrift „Europa-Park Stadion“ erkennbar.Die VAG weist darauf hin, dass Straßenbahnen in enger Taktung fahren. Bei voll besetzten Fahrzeugen raten die Verkehrsbetriebe dazu, ein späteres Fahrzeug zu nutzen.Auch nach dem Spiel starten die Sonderzüge von der Haltestelle „Europa-Park-Stadion“. Die Besucherinnen und Besucher werden über ein digitales Leitsystem zu den entsprechenden Bahnsteigen oder zum Fußweg in Richtung Innenstadt gelotst. Die Fans werden gebeten, diese Hinweise zu beachten.Die Sonderzüge starten alle ab der Stadionhaltestelle. Ein Zustieg an der Endhaltestelle „Messe“ ist nicht möglich.Vor und nach dem Spiel fahren Shuttlebusse zwischen dem Stadion und dem Messeparkplatz.Bei den Heimspielen ist die provisorische Frelostation vor der Südtribüne aktiv. Hier können die Räder zu den üblichen Konditionen abgestellt oder ausgeliehen werden.Auch bei der Fahrt zum „Europa-Park Stadion“ gilt die Eintrittskarte ab drei Stunden vor dem Spiel und bis drei Stunden nach dem Spiel als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Gebiet des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF).