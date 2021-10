Mit der Stadtbahn zum SC Spiel - und wieder zurück

Bertoldsbrunnen (Halteposition der Linie 4 Richtung Messe) – Stadttheater – Hauptbahnhof und von dort als Eilzug ohne Halt bis Europa-Park-Stadion

Wenn das Europa-Park-Stadion am 7. Oktober mit dem Testspiel gegen den FC St. Pauli eingeweiht wird, dann hat auch der Stadtbahnverkehr zur neuen Arena seine Feuerprobe. Abgewickelt wird die An- und Abreise über die Dreifach-Haltestelle „Europa-Park-Stadion“. Die Sonderfahrten für die Fußballfans starten wie bisher schon gewohnt etwa drei Stunden vor Spielbeginn.Bei Heimspielten des Sportclub Freiburg, werden auf der Stadtbahnstrecke zum Europa-Park-Stadion – Fahrtrichtung Messe – durch die Freiburger Verkehrs AG (VAG) viele zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.Die Stadtbahnlinie 4 wird an diesen Tagen durchverstärkt, mit denen man aus allen Himmelsrichtungen zum Stadion anreisen kann:Der Ausstieg am Stadion ist immer in Fahrtrichtung links.Die VAG betont ausdrücklich, dass es nicht sinnvoll ist, erst an der Haltestelle „Rathaus im Stühlinger“ auf eine der Sonderlinien umzusteigen, da die meisten Fahrzeuge dort nicht halten, sondern schon als Eilzüge Richtung Stadion unterwegs sind.Auch nach dem Spiel starten die Sonderzüge von der Haltestelle „Europa-Park-Stadion“ aus in alle Himmelsrichtungen. Dabei fahren die Stadtbahnwagen von den drei dort direkt hintereinander befindlichen Haltestellenpositionen aus jeweils in unterschiedliche Richtungen. Welchen Korridor man zu einer der drei Haltestellen für die Rückfahrt am besten wählt, erfährt man durch das Besucherleitsystem, dessen dynamische Fahrtzielangaben an der Schilderbrücke über den Zugangsbereichen anzeigen, von welchem Bahnsteig aus in welche Richtung gefahren wird.Die Sonderverkehre fahren auf folgenden Strecken:Die Sonderzüge starten alle ab der Stadionhaltestelle. Ein Zustieg an der Endhaltestelle „Messe“ ist nicht möglich.Natürlich gilt auch bei der Fahrt zum neuen Stadion die Eintrittskarte ab drei Stunden vor dem Spiel und bis drei Stunden nach dem Spiel als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Gebiet des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF).