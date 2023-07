Mit dem Öffentlichen Nahverkehr zum ZMF

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bietet zum Zelt-Musik-Festival (ZMF) wie gewohnt ab der Munzinger Straße Sonderfahrten in Shuttlebussen an, die direkt zum Festivalgelände fahren. Weil die Stadtbahnlinie 3 in der Zeit des Festivals wegen einer Baustelle ins Rieselfeld umgeleitet wird, empfiehlt die VAG allen Fahrgästen, die aus der Stadt oder vom Hauptbahnhof kommen, mit den Stadtbahnlinien 3 oder 5 bis zur Haltestelle Maria-von-Rudloff-Platz zu fahren, und dort in die Shuttlebusse umzusteigen.



Start der Shuttlebusse ist wie gewohnt im Bereich der Haltestelle „Munzinger Straße“, wobei die genaue Abfahrtsposition wegen der dort befindlichen Gleisbauarbeiten im Laufe der Zeit ein wenig variieren kann.



Für die Anreise zum Festival, das vom 12. bis zum 30. Juli auf dem Gelände des Mundenhofes stattfindet, gilt wie gewohnt die Regelung „Eintrittskarte = Fahrausweis“ im gesamten Netz des Regio-Verkehrsverbundes Freiburg (RVF). Die Eintrittskarten zum Konzert gelten ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis zum Betriebsschluss auf allen Linienverkehren des RVF in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie in der Stadt Freiburg. Auch der von der Freiburger Verkehrs AG (VAG) angebotene Busshuttle von der Munzinger Straße zum Festivalgelände ist in diese Regelung eingeschlossen.



Wer innerhalb der regulären Linienverkehre des RVF ohne Eintrittskarte Richtung Mundenhof unterwegs ist hat die üblichen RVF-Tarife zu zahlen. Für die Hin- und Rückfahrt im Shuttlebus werden insgesamt zwei Euro fällig.



Es besteht auch die Möglichkeit ganz entspannt mit dem Frelo zum ZMF radeln. Beim Fahrradparkplatz des ZMF-Geländes wird eine virtuelle Frelo-Station eingerichtet. Die „reguläre“ Frelo-Station beim Mundenhof bleibt natürlich auch aktiv.



Sonntag bis Donnerstag:



Die Shuttlebusse fahren ab „Munzinger Straße“ zwischen 18.00 und 23.55 Uhr bedarfsorientiert. Wer vom Festivalgelände um 0.05 Uhr zurückfährt, erreicht von Sonntag bis Donnerstag den letzten Stadtbahnanschluss der Linien 5 und 3 am Maria-von-Rudloff-Platz Richtung Innenstadt.



Weitere feste Abfahrtszeiten der Shuttlebusse vom Festivalgelände Richtung Stadt sind um 1.00 Uhr und 2.00 Uhr. Diese Busse fahren über den Maria-von-Rudloff-Platz zum Hauptbahnhof.



Freitag und Samstag (Tage mit VAG Nachtverkehr)



Freitags und samstags startet der Busshuttle wie gewohnt um 18 Uhr ab der Munzinger Straße.



In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag hat das ZMF bis 3.30 Uhr geöffnet. In diesen Nächten bietet die VAG um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr und um 4 Uhr Fahrten an mit denen man die Stadtbahnhaltestellen „Maria-von-Rudloff-Platz“ (Linien 3 und 5) und „Munzinger Straße“ erreicht.



Wie kommt man zu den Nachmittagsveranstaltungen?



Die Vormittags- und Nachmittagsveranstaltungen erreicht mit den Shuttle-Bussen ebenfalls von den Haltestellen „Munzinger Straße“ und „Maria-von Rudloff-Platz“ aus.



Montag bis Freitag: Hinfahrt 13.45 Uhr ab „Munzinger Straße“; Rückfahrt 16.00 Uhr.



Samstags: Hinfahrt 13.30 Uhr ab „Munzinger Straße“, Rückfahrt: 16.00 Uhr.



Sonntags: Hinfahrt 10.30 Uhr ab „Munzinger Straße“, Rückfahrt: 13.30 Uhr



Zusatzveranstaltung



Am Freitag, 14. Juli, findet der Bambinilauf statt. Aus diesem Anlass verkehrt der ZMF-Sonderverkehr zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr im 30-Minuten-Takt. Abfahrtszeit ist jeweils zur halben und vollen Stunde ab „Munzinger Straße“. Auch diese Busse halten am „Maria-von-Rudloff-Platz“. Kinder haben in dieser Zeit Freifahrt.