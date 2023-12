Mehr als zwei Millionen Frelo-Ausleihen

Im vergangenen November hat das Freiburger Fahrradverleihsystem Frelo bei den Ausleihen die zwei Millionen Marke erreicht. Seit seiner Einführung am 17. Mai 2019 ist das Angebot und dessen Nutzung kontinuierlich gewachsen. Vor viereinhalb Jahren startete die Betreiberfirma nextbike by Tier mit 56 Stationen und 400 Rädern. Mittlerweile ist das System auf 100 Frelo-Stationen mit 760 Frelos angewachsen. Hatte man auf die erste Million Ausleihen drei Jahre warten müssen, so wurde die zweite Million in der halben Zeit, nämlich in 18 Monaten, erreicht. Mittlerweile hat Frelo über 66.000 registrierte Nutzende.



Ausleihe-stärkster Monat bisher war der Juli dieses Jahres mit 74.2245 Nutzungen, aber auch der vergangene Monat geht mit 56.127 Fahrten in die Annalen von Frelo als der November mit der bislang höchsten Nachfrage ein.



Die Freiburger Verkehrs AG weist darauf hin, dass die Frelo-Ausleihe in den Apps VAGmobil und FahrPlan+ des RVF aus technischen Gründen bis auf Weiteres nicht möglich ist. Daher wird die Nutzung der App von nextbike by Tier empfohlen.