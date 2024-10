Vom 18.10. bis 28.10.2024 findet auf dem Gelände der Messe Freiburg die diesjährige Herbstmess‘ statt. An den Messetagen mit Öffnungszeiten bis 23.00 Uhr erhöht die Stadtbahnlinie 4 ihren Takt. Sie verkehrt dann über 21.00 Uhr hinaus bis zur Schließung des Messegeländes im 15-Minuten-Takt. Konkret sind das folgende Tage: 18.10. I 19.10. I 22.10. I 25.10. I 26.10. I 28.10.



Am 18.10. und 28.10.2024, den Messetagen mit Feuerwerk um 22.30 Uhr, stehen nach Bedarf weitere Fahrzeuge zur Verfügung.



Am 19.10 spielt zudem der SC Freiburg, die VAG bietet wie gewohnt einen Stadion-Sonderverkehr. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, Spielende um 17.15 Uhr. Die Stadion-Sonderzüge der VAG fahren nach Spielende ab der Haltestelle Europa-Park Stadion.

