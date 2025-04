Maihock in Freiburg-Ebnet: Auswirkungen auf die Linie 18

Am kommenden Donnerstag, 1. Mai 2025, findet in Freiburg-Ebnet der Maihock der dortigen Feuerwehr statt. Dafür wird die Straße „Unteres Grün“ zwischen 10 und 22 Uhr gesperrt. In dieser Zeit wird die Linie 18 umgeleitet. Die Haltestelle Unteres Grün wird an die Kreuzung der Bruggastraße / Unteres Grün verlegt.

