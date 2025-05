Linientaxi über „Moosgrund“ wird eingestellt

Seit den Osterferien erneuert die Freiburger Verkehrs AG (VAG) Gleise auf der Stadtbahnlinie 1 und hat einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen den Haltestellen „Paduaallee“ und „Moosweiher“ eingerichtet. Nach verschiedenen Nachbesserungen im Schienenersatzverkehr stellt die VAG nun am Montag, 12. Mai, das Linientaxi ein, das ab der Haltestelle „Moosgrund“ den SEV ergänzt hatte.



Grund für den Entfall des Angebots ist die zusätzliche Einstiegsmöglichkeit in den SEV an der neu geschaffenen Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“ an der Skulptur Roter Otto sowie die sehr geringe Auslastung des Linientaxis. Dieses beförderte bei 60 Rundfahrten am Tag im Schnitt lediglich 20 Fahrgäste. Ein Großteil der Fahrten fand ganz ohne Fahrgäste statt. Die Nutzung des Linientaxis hatte einen zusätzlichen Umstieg auf den SEV erfordert.



Die Freiburger Verkehrs AG empfiehlt Anwohnenden im Bereich der südlichen Auwaldstraße - je nach Entfernung - den Zustieg zu den ÖPNV-Angeboten am Roten Otto oder an der „Paduaallee“. Außerdem rät die VAG ihren Fahrgästen das Verwenden der digitalen Fahrplanauskunft, in der auch die Fahrten des SEV in Echtzeit angezeigt werden. In der App VAG mobil können auch Fußwege berücksichtigt werden.

