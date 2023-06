Linien 33,35 und 37 in Tiengen Richtung Munzingen auf geändertem Fahrweg

Wegen Leitungsverlegungen ergeben sich in den kommenden Wochen teilweise geänderte Fahrwege der VAG-Buslinien 33, 35 und 37 in Freiburg-Tiengen.



Im Zuge des ersten Bauabschnittes vom 5. bis zum 7. Juni müssen die Busse der Linien 33, 35 und 37 von Tiengen in Richtung Munzingen nach der Haltestelle „Etzmattenstraße über die Maierbuckstraße umgeleitet werden, an deren Ende sich die Ersatzhaltestelle „Vogteistraße“ befindet. Danach geht es auf dem üblichen Linienweg weiter nach Munzingen. Die Gegenfahrtrichtung von Munzingen nach Tiengen ist von der Umleitung nicht betroffen und fährt den normalen Linienweg.