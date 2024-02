Linien 32 und 33: Fasnetsunterbrechungen in Opfingen

Närrisches Treiben sorgt am kommenden Donnerstag, 8. Februar, dafür, dass die Buslinien 32 und 33 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr nicht auf den gewohnten Linienwegen fahren können.



Die Linie 32 endet von der Paduaallee kommend bereits in St. Nikolaus. Aus Richtung Munzinger Straße bieget die Linie 32 von der Altgasse in die Straße Im Hausgarten ab. Hier wird eine gleichnamige Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Fahrt geht dann weiter bis zur Haltestelle „Gewerbestraße“ wo die Fahrt endet, um dann wieder zurück zur Munzinger Straße zu fahren. In der genannten Zeit können die Haltestellen „Opfingen Rathaus“ und „Unterdorf“ nicht bedient werden.



Die Linie 33 endet von Freiburg kommend dann bereits am Kreisverkehr beim Opfinger Ortseingang. Dort wird in der Freiburger Straße in Fahrtrichtung Freiburg ein Ersatzhalt „Gewerbestraße“ eingerichtet. Die Haltestellen „Im Hausgarten“, „Opfingen Rathaus“ und „Hofmattstraße“ werden in besagter Zeit von der Linie 33 nicht angefahren.

