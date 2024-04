Linie 36: Pendeltaxi von und nach Benzhausen

Weil in Benzhausen Stromleitungen verlegt werden, kommt es ab Mittwoch, 1. Mai, zu neuen Änderungen auf der Omnibuslinie 36. Bis voraussichtlich Freitag, 31. Mai, beginnen und enden alle Busse der Linie 36 bereits in Hochdorf. Zwischen der Haltestelle „Benzhauser Straße“ und dem „St.-Agatha-Weg“ in Benzhausen fährt ein Linientaxi im üblichen Bus-Takt. Das Taxi muss nicht bestellt werden, und es gilt der gewöhnliche RVF-Tarif. Nur einzelne Busfahrten, vor allem im Schülerverkehr, starten und enden am „St.-Agatha-Weg“.



Grund für die Änderung: Wegen der Bauarbeiten können Busse in Benzhausen nicht wie gewohnt wenden.

