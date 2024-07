Linie 32: Neue Haltestelle in Umkirch

Vom 15. Juli an hat die Omnibuslinie 15 im Gewerbegebiet Umkirch eine neue Haltestelle namens „Umkirch Gewerbegebiet“. Sie befindet sich in der Straße Am Gansacker südlich der Einmündung von Im Stöckacker. Hier halten künftig alle Fahrten der Omnibuslinie 32.

