Linie 27 stadtauswärts umgeleitet

Die Omnibuslinie 27 muss wegen Straßenbauarbeiten in der Sandstraße vom 4. bis voraussichtlich 12. März in stadtauswärtiger Richtung durch die Schlüsselstraße umgeleitet werden. Für die Haltestelle „Immentalstraße“ gibt es einen Ersatz in der Jacobistraße und in der Schlüsselstraße wird eine Ersatzhaltestelle „Herdern Kirche“ eingerichtet.

