Linie 2: Haltestelle Holbeinstraße entfällt stadteinwärts

Ab Montag, 17. März 2025, bis Freitag, 28.03.2025, finden an der Haltestelle Holbeinstraße der Linie 2 stadteinwärts Arbeiten an der Haltestelle statt. In dieser Zeit hält die Stadtbahn in Fahrtrichtung Innenstadt nicht an dieser Haltestelle. In der Gegenrichtung ändert sich nichts.





