Linie 18: Zusatzhaltestelle während des Ebneter Kunsthandwerksmarktes

Am kommenden Wochenende findet am Ebneter Schloss ein Kunsthandwerksmarkt statt. Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) richtet dafür in beide Fahrtrichtungen die zusätzliche Haltestelle Ebnet Schloss der Buslinie 18 auf Höhe des Schlosses ein.



Die Haltestelle wird am Samstag, 10.05.2025, von 10 bis 18 Uhr bedient sowie am Sonntag, 11.05.2025, von 11 bis 17 Uhr.





