Ab Mittwoch, 11. Juni 2025, gibt es eine zusätzliche Haltestelle auf der Linie 17 für Busse, die regulär nur bis zur Haltestelle Königsberger Straße fahren.



Die Zusatzhaltestelle Königsberger Straße befindet sich in der Großtalstraße unmittelbar vor der Einmündung zur Bahnhofsstraße. Danach fahren die Busse zur regulären Haltestelle Königsberger Straße weiter. Von dort geht es zurück in Richtung Laßbergschleife.



Die Zusatzhaltestelle bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten in der Kappler Straße – voraussichtlich bis Frühjahr 2027 – bestehen.





