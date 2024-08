Die Buslinie 15 muss wegen Arbeiten an einer Gasleitung vom 22. August für rund vier Wochen umgeleitet werden. In dieser Zeit fahren die aus Wildtal kommenden Busse in Richtung Berggasse nach der Haltestelle „Wildtalstraße Nord“ nach rechts in die Berner Straße. Hier befindet sich eine Ersatzhaltestelle „Bernlappstraße“. Die Fahrt geht dann weiter zur regulären Haltestelle „Berggasse“.



Die Rückfahrt verläuft durch die Bernlappstraße, die Blasiusstraße – mit einer Ersatzhaltestelle „Bernlappstraße“ – und die Berner Straße. Nach dem Erreichen der Wildtalstraße geht es dann wieder zurück auf den regulären Linienweg.

