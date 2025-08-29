Kontakt
Linie 15 in Gundelfingen: Fahrplanänderung durch Straßensperrung

Ab Montag, 1. September 2025, 7 Uhr, bis Freitag, 12. September 2025, wird die Wildtalstraße in Gundelfingen im Bereich der Kreuzung zur alten Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen wegen Kanalarbeiten gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den Fahrplan der Buslinie 15.

Die von Wildtal kommenden Busse biegen nach der Haltestelle „Obermattenbad“ in die Feldbergstraße ein, wo sich die Ersatzhaltestelle „Rathaus Ost“ befindet. Die Ersatzhaltestelle „Sonne-Platz“ wurde für diese Fahrtrichtung einige hundert Meter weiter nach Norden verlegt.

Busse in Richtung Wildtal fahren die Haltestelle „Rathaus West“ und anschließend die Originalhaltstelle „Sonne-Platz“ an und folgen anschließend der Umleitungsstrecke über die Ersatzhaltestelle „Rathaus Ost“.

