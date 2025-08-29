Linie 15 in Gundelfingen: Fahrplanänderung durch Straßensperrung
Die von Wildtal kommenden Busse biegen nach der Haltestelle „Obermattenbad“ in die Feldbergstraße ein, wo sich die Ersatzhaltestelle „Rathaus Ost“ befindet. Die Ersatzhaltestelle „Sonne-Platz“ wurde für diese Fahrtrichtung einige hundert Meter weiter nach Norden verlegt.
Busse in Richtung Wildtal fahren die Haltestelle „Rathaus West“ und anschließend die Originalhaltstelle „Sonne-Platz“ an und folgen anschließend der Umleitungsstrecke über die Ersatzhaltestelle „Rathaus Ost“.