Wegen Leitungsverlegungen im Kreuzungsbereich Engelbergerstraße/ Fehrenbachallee muss die Omnibuslinie 14 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) vom 20. Januar bis voraussichtlich zum 14. Februar mit allen Fahren über die Ferdinand-Weiß-Straße fahren. Damit entfallen die Haltestellen „Vogesenstraße“, „Draisstraße“ und Rabenstraße ersatzlos.Dadurch ergeben sich an den Haltestellen Lehener Straße, Eschholzstraße und Ferdinand-Weiß-Straße Änderungen an den Abfahrtszeiten. Diese sind in den digitalen Fahrpanauskünften ( www.vag-freiburg.de und in der App „VAG mobil“ hinterlegt.