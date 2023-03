Linie 14 für sechs Monate umgeleitet

Die Omnibuslinie 14 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) kann wegen Bauarbeiten vom 6. März an die Haltestellen „Draisstraße“ und „Vogesenstraße“ nicht mehr bedienen und kann auch nicht durch die Ferdinand-Weiß-Straße fahren.



Stattdessen fahren die Busse von der Haltestelle „Marienmattenweg“ kommend Richtung Hauptbahnhof und Halten an der in der Eschholzstraße liegenden Haltestelle „Ferdinand-Weiß-Straße direkt zur Haltestelle „Eschholzstraße“. Der gleiche Fahrweg gilt auch für die Gegenrichtung.



Für Fahrgäste aus dem betroffenen Gebiet bietet die VAG während der Baustellenzeit einen Abholservice per Telefon (AST) an. Dieser bringt die Fahrgäste von zu Hause aus bis zur Haltestelle „Vogesenstraße“ oder „Eschholzstraße“ und von dort aus auch wieder zurück bis vor die Haustüre. Um diesen Service nutzen zu können, der montags bis Freitag von 7.45 bis 0.45 Uhr stündlich angeboten wird, muss man sich rund 30 Minuten vor Fahrtbeginn unter 0761/4511 -451 telefonisch anmelden. Für die Fahrt ist ein gültiger RVF-Fahrschein – also zum Beispiel eine RegioKarte – notwendig. Außerdem erhebt der Taxifahrer einen Komfortzuschlag von einem Euro pro Fahrt.



Das zusätzliche AST-Gebiet wird umschlossen von der Dreisam und von der Eschholzstraße, der Wannerstraße, der Fehrenbachallee und der Bissierstraße.