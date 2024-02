Die Haltestelle „Uffhauser Straße“ auf dem Weg der Omnibuslinie 14 muss wegen Straßenbauarbeiten vom 26. Februar bis voraussichtlich zum 8. März in die Belchenstraße verlegt werden.



Die Busse fahren in dieser Zeit nach der Haltestelle „Am Kirchacker“ über die Blauenstraße und die Drei Ähren-Straße in die Belchenstraße. Dieser Weg gilt in beiden Fahrtrichtungen.

(lifePR) (