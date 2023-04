Linie 14: Haltestelle „Laufener Straße“ für 18 Monate aufgehoben Taxishuttle eingerichtet

Verschiedene Baustellen sind der Grund, warum die Haltestelle „Laufener Straße“ der Omnibuslinie 14 von Dienstag, 2. Mai, an für etwa 18 Monate aufgehoben werden muss. In diese Zeit fahren die Busse von der Haltestelle „Mühle“ direkt zur Haltestelle „Markgrafenstraße“ und umgekehrt.



Für Fahrgäste, die die Haltestelle „Laufener Straße“ nutzen wollen wird ein Pendelverkehr mit Taxen zur Stadtbahnhaltestelle „Rohrgraben“ eingerichtet.



Die „Taxihaltestelle Rohrgraben“ befindet sich im Einmündungsbereich des Unterer Mühlenweg in die Straße Binzengrün. Im Bereich Laufener Straße startet das Taxi in der Nähe der stillgelegten gleichnamigen Bushaltestelle. Die Taxis fahren durchgängig vom Betriebsbeginn um kurz nach 5 bis nach Mitternacht. Tagsüber wird montags bis freitags ungefähr alle 15 Minuten eine Fahrt angeboten. Alle Fahrzeiten sind in der elektronischen Fahrplanauskunft hinterlegt.