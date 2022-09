Leicht veränderte Abfahrtpositionen der Busse in der Munzinger Straße und der Paduaallee

Seit dem 1. September sind in Freiburg E-Busse auf insgesamt fünf Linien unterwegs. Wegen der Zwischenladevorgänge an den Haltestellen Munzinger Straße und Paduaallee verändern sich die genauen Abfahrtpositionen der Busse leicht. Die Halteposition der Linie 19 an der Paduaallee ist um etwa 25 Meter vorverlegt worden. An der Munzinger Straße halten die Busse der Linien 24 und 34 an Steig 5 in der Reihenfolge entsprechend ihrer Einfahrt. Die Linien 32, 33 und 35 in Richtung Tuniberg halten nun einheitlich an den hintereinanderliegenden Steigen 3 oder 4. Auch bei den Regionalbuslinien kommt es zu Anpassungen. Die Linie 7240 fährt nun von Steig 2 und die Linie 241 von Steig 7.



Die Freiburger Verkehrs AG bittet die Fahrgäste, die Beschilderung, Aushänge und Einfahrt der Busse zu beachten.