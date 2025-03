Kunterbunte Begrüßung: VAG nimmt die neue Rolltreppe an der Stadtbahnbrücke in Betrieb

Hingucker am Hauptbahnhof: Mit kunterbunten Treppenstufen begrüßt eine neue Rolltreppe seit kurzem Gäste in Freiburg. Die Erneuerung der Treppe zwischen Gleis 1 und der Stadtbahnbrücke ist Teil umfassender Sanierungsarbeiten der Freiburger Verkehrs AG. Dabei erneuert die VAG fünf Aufzüge und zwei Rolltreppen und investiert rund sechseinhalb Millionen Euro in den Komfort ihrer Fahrgäste. Die Fahrtreppe, die nun ihren Betrieb aufgenommen hat, wurde Mitte Februar eingehoben, danach verkabelt, ausgebaut und für den Betrieb vorbereitet.



Bei der bunten Vorderseite der 112 Treppenstufen handelt es sich um einen optimierten, farbigen Einklemmschutz, der aufgrund seiner glatten Oberfläche die Reibung reduziert und damit Verschleiß und Energieaufwand verringert. Durch die Farbtupfer der Rolltreppe entstehen quasi keine Mehrkosten.



„Graue Rolltreppen gibt es genug - da tut etwas Farbe gut. Vor allem freue ich mich aber, über die riesen Verbesserung für die Reisenden am Hauptbahnhof. Wir schaffen mehr Barrierefreiheit und eine moderne Infrastruktur", sagte Oberbürgermeister Martin Horn, der sich mit der Idee der farbigen Treppenstufen an die VAG gewandt hatte.



VAG-Vorstand Stephan Bartosch sprach von einem "wichtigen Zwischenschritt" für die gesamte Modernisierung der technischen Anlage an der Stadtbahnbrücke. „Nun biegen wir mit den Arbeiten auf die Zielgerade ein. Voraussichtlich am 17. März wird der letzte der fünf Aufzüge in Betrieb gehen. Im Sommer wird dann auch die zweite Rolltreppe erneuert sein.“



Sein Vorstandskollege Oliver Benz hob die Verbesserungen hervor. „Die neuen Aufzüge bieten jetzt auch Platz für größere elektrische Rollstühle und Mobilitätshilfen. Außerdem senken wir den Energiebedarf mit der Anlage spürbar.“ Die neuen Aufzüge und Rolltreppen ersetzen die alte technische Anlage, die noch aus dem Jahr 1983 stammt.

