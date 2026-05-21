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Kindertag der Schauinslandbahn: Spiele, Spaß und Panorama-Ausblicke

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
  • Mitmach-Aktionen für die ganze Familie auf dem Freiburger Hausberg
  • Babu und Gondolin begrüßen die jüngsten Gäste
Am Freitag, 5. Juni, lädt die Schauinslandbahn zum Kindertag auf den Freiburger Hausberg. Spiele, Mitmachaktionen und Unterhaltung in luftiger Höhe stehen von 11 bis 16:30 Uhr auf dem Programm.

Rund um die Bergstation laden zahlreiche Angebote zum aktiv werden ein. Das Spielmobil Freiburg hat Jahrmarkt- und Brettspiele im Gepäck und sorgt für Abwechslung. Mit Gondolin, dem Bergzwerg, und Babu, dem Känguru, sind die Maskottchen von Schauinslandbahn und Freiburger Verkehrs-AG (VAG) am Start. Sie begrüßen die kleinen Gäste und haben Überraschungen dabei.

Auf und um die Panoramaterrasse gibt’s Kinderschminken und eine Malecke. Das Bergrestaurant verkauft Eis und bietet einen Weinstand. Bei Gondolins Kinderquiz können Familien mit der Lauschtour-App den Schauinsland erkunden. Wer mitmacht, erhält ein kleines Geschenk.

Von der Bergstation sind es knapp zehn Gehminuten zum Museumsbergwerk. Dort gibt es am Kindertag spezielle Familienführungen ohne Altersbeschränkung. Die Führungen dauern jeweils 45 Minuten und starten um 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:30 Uhr, 14:40 Uhr und 15:30 Uhr am Eingang des Bergwerks. Anmeldungen sind telefonisch unter 0761-26468 möglich. Die Familienkarte kostet 28 Euro, vor Ort ist nur Barzahlung möglich.

An der Bergstation bietet der Baumhausspielplatz genügend Raum zum Toben. Dem perfekten Familienausflug steht nichts mehr im Weg.

Mit dem ÖPNV zur Schauinslandbahn

Stadtbahnlinie in Richtung Günterstal bis zur Endhaltestelle „Dorfstraße“. Dort weiter mit der Buslinie 21 bis zur „Schauinslandbahn Talstation“.

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