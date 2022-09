Instandhaltungsarbeiten: Kreuzung Auwaldstraße/ Elsässer Straße in Landwasser teilweise gesperrt

Wegen dringender Instandhaltungsarbeiten an der Straßenbahnstrecke muss die Zu- und Ausfahrt der Kreuzung Auwaldstraße/Elsässer Straße in Freiburg-Landwasser ab Montag, 19. September, teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten bis zum Freitag, 30. September. Die Umleitungen für den Individualverkehr sind ausgeschildert. Der Straßenbahnverkehr ist während der Arbeiten nicht unterbrochen.