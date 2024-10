In den Herbstferien - von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 3. November - werden die durch den engen Fahrzeugtakt verschlissen Gleise der Linie 1 zwischen dem „Freiburger Türmchen“ und der Haltestelle Schwabentorbrücke auf einer Länge von rund 40 Metern erneuert.Die, biegt während der Bauarbeiten am Bertoldsbrunnen Richtung Europaplatz ab. Von dort fahren die Bahnen dann als Linie 5 weiter in Richtung Rieselfeld. Die Stadtbahnen der Linie 5, die vom Rieselfeld kommen, fahren ihrerseits ab dem Europaplatz Richtung Bertoldsbrunnen und Landwasser als Fahrzeuge der Linie 1 weiter.Auf demgibt es in dieser Zeit keinen Stadtbahnverkehr. Stattdessen wird zwischen „Europaplatz“ und „Laßbergstraße“ einmit Bussen angeboten. Die Haltestellen des SEV sind in der Regel in der Nähe der Straßenbahn-Haltestellen. Zwischen der Brauerei Ganter und der Endhaltestelle Laßbergstraße (Littenweiler) werden alle Haltestellen angefahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle „Schwabentorplatz“ eingerichtet und die Haltestelle „Schwabentorbrücke“ wird nur stadtauswärts angefahren.Alle Verbindungen und Anschlüsse sind auch in der elektronischen Fahrplanauskunft – zum Beispiel in den Apps VAGmobil oder RVF Fahrplan+ oder auf der Homepage der VAG – in Echtzeitdaten abrufbar.Während der Gleisbauarbeiten wird es stadtauswärts auf dem Greiffeneggring für den Individualverkehr nur eine statt zwei Fahrspuren geben. Die Radspur aus der Wiehre Richtung Innenstadt wird in der Hildastraße auf Höhe von Weber's Weinstube links über die Talstraße und später rechts über die Uhlandstraße umgeleitet. Die Umwege werden ausgeschildert.Für die Arbeiten wurden die Herbstferien gewählt, da in dieser Zeit weniger Schülerinnen und Pendler unterwegs sind. Gearbeitet wird tagsüber zwischen 7 Uhr und 20 Uhr.Weitere Informationen findet man unter https://www.vag-freiburg.de/aktuelles/baustellen/baustelle-schwabentorbruecke