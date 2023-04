In den Frühling mit der Schauinslandbahn!

Es geht wieder aufwärts - nach oben auf Freiburgs Hausberg mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn. In 20 Minuten überwindet die Seilbahn 746 Höhenmeter und eine Strecke von 3,6 km. Bequem, barrierefrei und umweltfreundlich mit 100% Ökostrom betrieben.Von der Panoramaterrasse hat man einen unvergleichlichen Blick auf Freiburg, das Rheintal und die Vogesen. Kinder dürfen sich währenddessen auf dem spannenden Baumhausspielplatz mit Röhrenrutschbahn austoben. Die schöne Bergwelt rund um den Schauinsland bietet sich an zum Biken, Spazierengehen oder Wandern auf gut angelegten und ausgeschilderten Trails und Wegen. Die berühmten knorrigen Windbuchen sind die Wahrzeichen dieser einmaligen Landschaft im Biosphärengebiet. Gemütliche landestypische Gasthäuser laden zum Verweilen ein.Ab Mai werden wieder die beliebten themenspezifischen Wanderungen für Gruppen mit einheimischer Führung angeboten. Empfohlene Wandertouren sind auf der Website und im kostenlosen Wanderprospekt genau beschrieben und für die offline-Nutzung im Gelände ausgearbeitet. Auf dem Programm der Schauinslandbahn gibt es u.a. Wetterbuchenexkursionen sowie Blumen- und Kräutertouren. Wer das Berggeheimnis bucht, der darf sich auf das Lösen von spannenden Rätseln freuen. Weitere individualisiert ausgearbeitete Angebote für Gruppen gibt es auf Anfrage. Sehr zu empfehlen ist hier die Schaffnertour, die jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr an der Bergstation stattfindet. Die Schaffner-Tour kann auch mit Frühstück gebucht werden. Nähere Infos findet man unter https://www.schauinslandbahn.de/de/aktivitaeten/schaffner-tour Führungen durch die interessante Seilbahntechnik bei laufendem Betrieb gibt es jeden Sonntag um 15 Uhr. Technikinteressierte haben hier die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen der Schauinslandbahn zu schauen. Weitere Termine für Gruppen auf Anfrage.Und für unsere kleinen Gäste hat die Schauinslandbahn am 9. Juni von 11 bis ca. 17 Uhr wieder rund um die Bergstation jede Menge Spiele aufgebaut. Es gibt Spannendes zu entdecken und Unterhaltsames zu erleben. Die Spiele sind kostenlos nutzbar, für die Schauinslandbahn gilt der Normaltarif, bzw. der vergünstigte Familientarif.Tipp:Am besten beginnt man den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück im Restaurant Die Bergstation und genießt den wunderbaren Panoramablick. Danach bietet sich eine Wanderung zum Gipfel mit Aussichtsturm an, eine rasante Rollerabfahrt, eine spannende Bergwerksbesichtigung oder eine interessante Führung im Bergbauernhofmuseum Schniederlihof. Der Schniederlihof, das Bergwerk und die Rollerabfahrt sind jeweils von Mai bis Ende Oktober geöffnet.Mit der Schauinslandbahn-Jahreskarte fährt man günstig ein ganzes Jahr lang mit der Schauinslandbahn in das Naherholungsgebiet Freiburgs. Daneben gibt es aber auch die beliebten preisreduzierten Kombitickets Seilbahn plus Panoramafrühstück, Seilbahnfahrt plus Kaffeeklatsch oder Seilbahnfahrt plus Schaffnertour. Schon auf der Seilbahnfahrt bergwärts kann man sich per Audiotour auf die Erlebniswelt Schauinsland einstimmen. Einfach die Lauschtour gratis auf das Smartphone runterladen und genießen. Bereits in der Seilbahnkabine erfährt man viel Spannendes und Interessantes über Technik und die einzigartige Natur auf Freiburgs Hausberg. Bei aktiviertem GPS auf der Berg&Bahn-Tour lösen sich die Lauschpunkte automatisch aus.Nähere Infos und Termine zu weiteren Angeboten und Events der Schauinslandbahn findet man unter www.schauinslandbahn.de (mit aktuellem Wetterbild und Wetterinformationen sowie einer Spezialrubrik zum Thema „Barrierefreiheit“). Beratungsservice für Gruppenausflüge erhält man unter Tel.0761/ 4511-777Umweltfreundliche Anfahrt mit dem ÖPNV:Ab Freiburg Hbf. oder Innenstadt mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, dann weiter mit der Buslinie 21 bis zur Talstation der Schauinslandbahn.An der Talstation gibt es jetzt eine neue barrierefreie Haltestelle.Betriebszeiten SchauinslandbahnJanuar bis 26.Juli 9.00 - 17.00 Uhr27.Juli.-10.September 2023 9.00 - 18.00 UhrOktober bis Dezember 9.00 - 17.00 Uhr