Hochdorf: Buslinien 25 und 36 umgeleitet

Die Buslinien 25 und 36 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) müssen wegen eine Baustelle in Fahrtrichtung Hochdorf bis voraussichtlich zum 21. Mai umgeleitet werden.



Im Gewerbegebiet Hochdorf fahren die Busse der Linie 25 nach dem Kreisverkehr nicht durch die Bebelstraße sondern durch die Hanferstraße. Dort befindet sich auch eine Ersatzhaltestelle „Hanferstraße“.



Die Linie 36 in Richtung Hochdorf fährt durch die Abrichstraße in Richtung der Weißerlenstraße. Dabei ist die Haltestelle „Leinenweberstraße“ um einige Meter vorverlegt.



Ab der Haltestelle „Weißerlenstraße“ in Richtung Hochdorf läuft dann alles wieder normal.





