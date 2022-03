Heimspiel für Frelo - Frelo fürs Heimspiel

Zu den restlichen Heimspielen des SC Freiburg in dieser Saison wird beim Fahrradparkplatz F1 eine provisorische Frelo-Station eingerichtet, die immer an Heimspiel-Tagen aktiviert wird. Der Clou dabei ist, dass jede Fahrt, die weniger als 30 Minuten dauert und an der Station beginnt oder endet kostenfrei ist. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen für die von nextbike angebotene Freifahrt nichts tun, denn diese Fahrten werden automatisch nicht berechnet.



Bei nextbike, SC und VAG ist man sehr gespannt, wie das Angebot wahrgenommen wird. Sollte es sich bewähren, kann über eine Fortsetzung zur nächsten Spielzeit nachgedacht werden.