Hauptbahnhofbrücke: Aufzugstatus online abrufbar

Einen neuen Service bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) für ihre Kundinnen und Kunden. Wer im Bereich der Hauptbahnhofbrücke die Aufzüge nutzen will, kann sich jetzt vorab auf der Internet Seite der VAG zuverlässig darüber informieren, ob diese zum aktuellen Zeitpunkt nutzbar sind. Insbesondere Fahrgäste mit Rollstuhl, Kinderwagen oder großem Gepäck können sich so besser auf ihre Reise vorbereiten. Die Anzeige findet man hier: https://www.vag-freiburg.de/... Wenn ein Aufzug nicht in Betrieb ist, gibt es für mobilitätseingeschränkte Personen, die das Gleis wechseln müssen, die Möglichkeit, den unterstützenden Service der Deutschen Bahn zu nutzen.