Haltestellenverlegung in Gundelfingen

Von Montag, 13. Januar 2025, bis voraussichtlich Freitag, 28. Februar 2025, wird die Haltestelle Hansjakobstraße der Linie 15 in Gundelfingen erneut verlegt. Die Ersatzhaltestelle Hansjakobstraße befindet sich für Fahrten in Richtung Freiburg einige hundert Meter weiter westlich in der Industriestraße. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen. Bereits im Dezember wurde diese Haltestelle gleichermaßen verlegt. Grund sind Aufgrabungsarbeiten.

