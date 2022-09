Haltestelle "Bollerstauden" wird wieder angefahren

Ein Teil der Bauarbeiten an der Stadtbahnhaltestelle „Bollerstauden“ in Freiburg-Rieselfeld kann bereits früher als geplant abgeschlossen werden. Deshalb halten die Straßenbahnen der Linie 5 ab Freitag, 2. September, um 12 Uhr wieder an dieser Haltestelle. Weitere Arbeiten für den barrierefreien Umbau finden während des regulären Betriebs statt.