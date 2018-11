Gundelfingen und Wildtal: baustellenbedingte Änderungen im Spätverkehr

09.11.18

Wer in den Nächten vom 10. auf den 11. November und vom 18. auf den 19. November ab 23.30 Uhr von Freiburg kommend Richtung Gundelfingen oder Wildtal fahren will muss sich auf Änderungen einstellen. In diesen Nächten ist die Kreisstraße K4915 wegen Arbeiten an der Eisenbahnbrücke gesperrt.



Fahrgäste in Richtung Wildtal müssen in dieser Zeit immer an der Haltestelle „Berggasse“ in die Buslinie 15 umsteigen, auf der dann ein Kleinbus fahren wird. Dieser pendelt dann zwischen „Berggasse“ und „Obermattenbad“.



Fahrgäste in Richtung Gundelfingen steigen in dieser Zeit immer an der Endhaltstelle „Gundelfinger Straße“ in den Bus der Linie 15 um.



Fahrgäste, die von Gundelfingen nach Wildtal wollen, müssen in dieser Zeit von Gundelfingen aus mit dem Bus zur „Gundelfinger Straße“, von dort per Stadtbahn bis „Berggasse“ und dann wieder mit dem Bus nach Wildtal fahren.

(lifePR) (