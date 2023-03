Gundelfingen am Sonntag: Linie 15 fährt Umweg

Anlässlich der Veranstaltung „Gundelfinger Fahrradmarkt/ Frühling in Gundelfingen“ muss die Omnibuslinie 15 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) am kommenden Sonntag, 26. März, zwischen 9 und 19 Uhr einen Umweg fahren. Wegen der Sperrung der Ortsdurchfahrt kann in diesem Zeitraum die Haltestelle „Sonne-Platz“ nicht angefahren werden. In Fahrtrichtung Wildtal wird, als Ersatz wird eine Haltestelle in der Feldbergstraße eingerichtet. In Fahrtrichtung Gundelfingen – Bahnhof ist die Haltestelle Rathaus-OST der Ersatz-Ausstieg für die Haltestelle „Sonneplatz“.