Gundelfingen: Linie 15 wegen Fastnachtsveranstaltungen umgeleitet

Am Sonntag, den 5. Februar, ist die Ortsmitte von Gundelfingen von 12.30 Uhr bis etwa 19 Uhr wegen eines Fastnachtsumzuges für den Durchgangsverkehr gesperrt. In dieser Zeit fährt die Omnibuslinie 15 über die Belchenstraße und die Feldbergstraße Richtung Wildtal und zurück. Als einzige reguläre Haltestelle in Gundelfingen wird dann „Obermattenbad“ bedient. Am Treffpunkt von Belchen-, Feldberg- und Schönbergstraße wird eine Ersatzhaltestelle namens „Feldbergstraße“ eingerichtet.



Die Gundelfinger Haltestellen „Schwarzwaldstraße“, „Industriestraße“, „Hansjakobstraße“, „Klosterweg“, „Blumenstraße“, „Steinackerstraße“, „Vörstetter Straße“ sowie „Rathaus West“ und „Rathaus Ost“ werden in dieser Zeit nicht angefahren.