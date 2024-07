Gundelfingen: Linie 15 aus Wildtal kommend bis Mitte September umgeleitet

Vom 22. Juli bis zum 15. September müssen die aus Wildtal kommenden Busse der Linie 15 in Umkirch einen Umweg fahren. In dieser Zeit kann die Haltestelle „Rathaus Ost“ in dieser Fahrtrichtung nicht angefahren werden, weil diese dann barrierefrei ausgebaut wird. Stattdessen kann an der auf dem über die Feldbergstraße und die Kandelstraße verlaufenden Umfahrung die Haltestelle „“Sonne-Platz“ genutzt werden.

