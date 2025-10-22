Gleiskreuzung am Stadttheater wird erneuert: Umleitung der Stadtbahnen ab 27. Oktober
Die Änderungen im Stadtbahnverkehr
Wegen der Arbeiten kann das Gleiskreuz nicht überfahren werden. Die Straßenbahnen werden daher umgeleitet.
Linie 1: Von Littenweiler über Bertoldsbrunnen weiter als Linie 5 ins Rieselfeld. Fahrten aus Landwasser enden am Stadttheater.
Linie 2: Von Günterstal bis Europaplatz, Rückfahrten von Hornusstraße enden am Stadttheater.
Linie 3: Von Zähringen über Bertoldsbrunnen weiter als Linie 4 ins Vauban. Fahrten aus der Haid enden am Stadttheater.
Linie 4: Von Vauban über Bertoldsbrunnen weiter als Linie 3 nach Zähringen. Fahrten von der Messe enden am Stadttheater.
Linie 5: Von Rieselfeld über Erbprinzenstraße und Bertoldsbrunnen weiter als Linie 1 nach Littenweiler.
Die Haltestelle Fahnenbergplatz entfällt während der gesamten Bauzeit. Weil der Abschnitt zwischen Bertoldsbrunnen und Stadttheater nicht befahrbar ist, müssen Fahrgäste je nach Verbindung eine Wegstrecke von etwa 300 Metern zurücklegen.
Tipps für alternative Verbindungen
Wegen der Linienunterbrechung weist die VAG darauf hin, dass Fahrgästen je nach Ziel alternative Verbindungen zur Verfügung stehen:
Kappel, Littenweiler, Wiehre: Höllentalbahn (S1, S10, S11) direkt zum Hauptbahnhof.
St. Georgen, Haslach: Zum Bertoldsbrunnen mit den Straßenbahnen der Linien 4 und 5; zum Hauptbahnhof mit den Buslinien 11 und 14.
Zähringen, Gundelfingen: Mit der Elztalbahn (S2) oder der Rheintalbahn (RB26) direkt zum Hauptbahnhof; alternativ mit der Tram bis Hornusstraße und Umstieg in Linie 2.
Vauban: Mit Regionalbus 7208 ab Paula-Modersohn-Platz direkt zum Hauptbahnhof.
Umfang der Arbeiten und Auswirkungen vor Ort
Das Gleiskreuz am Stadttheater wird täglich von rund 1.200 Fahrzeugen befahren. Aufgrund von Verschleiß ist eine vollständige Erneuerung der sogenannten Flachrillenkreuzung auf einer Fläche von etwa vier mal vier Metern notwendig. Durch den Austausch kann dauerhaft ein verlässlicher Stadtbahnbetrieb aufrechterhalten werden.
Die Baugeräusche werden in der Umgebung hörbar sein. Die lauteren Hauptarbeiten finden jeweils in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr statt.
Für den Individualverkehr sowie für Rad- und Fußverkehr am Rotteckring und in der Innenstadt gibt es kaum Einschränkungen.
Hinweis: Alle Informationen zu den Gleisarbeiten sowie Grafiken mit den geänderten Linien finden Sie unter: www.vag-freiburg.de/gleiskreuz-theater
Alle Verbindungen werden in Echtzeit in der App VAG mobil dargestellt sowie auf der Webseite der VAG unter: www.vag-freiburg.de