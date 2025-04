Gleisarbeiten zwischen „Moosweiher“ und „Paduaallee“ ab 14. April

Schienenersatzverkehr auf der Linie 1

Linienunterbrechungen dauern in verschiedenen Phasen bis zum 5. Oktober

Am Montag, 14. April, beginnen auf der Linie 1 umfangreiche Gleisarbeiten und barrierefreie Umbauten der Haltestellen. In der ersten Bauphase ist der Abschnitt zwischen „Paduaallee“ und „Moosweiher“ im Freiburger Nordwesten gesperrt, und es wird dort ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Arbeiten der Grundsanierung dauern auf wechselnden Abschnitten bis in den Oktober.Während der ersten Phase von Montag, 14. April, bis einschließlich Montag, 9. Juni fahren die SEV-Busse zwischen „Paduaallee“ und „Moosweiher“. Die Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“ wird angefahren, die Haltestelle „Moosgrund“ entfällt.In Richtung Landwasser gibt es einen zusätzlichen Stopp an der Haltestelle „Wirthstraße“ am S-Bahn-Haltepunkt „Freiburg-Landwasser“. Wegen des Entfalls der Haltestelle "Moosgrund" fährt ein Linientaxi.Dieses fährt von der Haltestelle „Wirthstraße“ über die Haltestellen „Moosweiher“ und „Moosgrund“ (Wendeschleife Ecke Auwaldstraße /Moosgrund) zur Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“.Da es auch auf anderen Linien zu Abweichungen vom Fahrplan kommt, empfiehlt die Freiburger Verkehrs AG ihren Fahrgästen, dieDer Schienenersatzverkehr der gesamten Modernisierungsarbeiten ist in vier Phasen eingeteilt. Neben der Linie 1 ist in den Sommerferien auch die Linie 3 betroffen.Vom 10. Juni bis zum 30. Juli werden Gleise auf der Sundgauallee zwischen den Haltestellen „Am Bischofskreuz“ und „Betzenhauser Torplatz“ erneuert, sodass der Schienenersatzverkehr auf diesen Abschnitt ausgeweitet wird. Der SEV verkehrt zwischen „Runzmattenweg“ und „Moosweiher“.Zusätzlich kommt es vom 31. Juli bis 14. September zu Sperrungen auf den Linien 1 und 3 rund um die Haltestelle „Runzmattenweg“. In diesem Zeitraum verkehrt der SEV von der „Robert-Koch-Straße“ über die „Bissierstraße“ zum „Moosweiher“.In der letzten Phase vom 15. September bis 4. Oktober verkehrt der Schienenersatzverkehr wieder zwischen „Paduaallee“ und „Moosweiher“.Alle Infos zur Baumaßnahme finden Sie unter:. Dort finden Sie Grafiken zum Schienenersatzverkehr, die genauen Standorte der Ersatzhaltestellen, Infos zum Individualverkehr sowie zu den Beeinträchtigungen für Anwohnende.