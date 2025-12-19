Geänderter Fahrplan bei der VAG an Heiligabend und Silvester

- Einschränkungen über die Feiertage
- Kein Verkehr durch die Innenstadt in der Nacht auf Neujahr
- Fahrtzeiten werden in Echtzeit in der App VAG mobil und auf der Webseite www.vag-freiburg.de dargestellt
Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember
An Heiligabend gilt auf allen Linien der Freiburger Verkehrs AG (VAG) der Samstagsfahrplan, wobei die Stadtbahnlinien von 15 Uhr an im 15-Minuten-Takt einen direkten Anschluss am Bertoldsbrunnen haben.
Ab 19 Uhr verkehren die Stadtbahnlinien im 30-Minuten-Betrieb. Die Buslinien fahren ab etwa 15 Uhr im 30-Minuten-Takt.
Die Abfahrtszeiten sind an die veränderten Ankunftszeiten der Straßenbahnlinien angepasst. Die Buslinie 21 fährt ab 15.15 Uhr stündlich bis 23.15 Uhr ab der Dorfstraße nach Horben. Von Horben geht es ab 15.30 stündlich bis 23.30 Uhr zurück zur Dorfstraße.
Die Buslinie 22 startet von der Bissierstraße letztmals um 15.25 Uhr bis Zähringen, bis IKEA um 15.40 Uhr und von Zähringen zurück zur Bissierstraße um 16.03 Uhr. Die Buslinie 34 fährt von der Munzinger Straße kommend um 16.23 Uhr letztmals zum KEIDEL Mineral-Thermalbad.
Alle folgenden Fahrten fahren ohne Andienung dessen Richtung Tiengen/Munzingen.
Die Letzte Abfahrt am KEIDEL Mineral-Thermalbad in Richtung Munzinger Straße findet um 16.59 statt. Alle folgenden Fahrten fahren von Tiengen/Munzingen kommend direkt in Richtung Haid.
Silvester, Mittwoch, 31. Dezember.
An Silvester gilt auf allen Linien der VAG bis um 15 Uhr der Samstagsfahrplan. Die Stadtbahnlinien verkehren von 15 Uhr an im 15-Minuten-Takt mit direkten Anschluss am Bertoldsbrunnen.
Um 23.30 ist die letzte Möglichkeit vom Bertoldsbrunnen mit der Stadtbahn aus der Innenstadt zu fahren. Um einen Busanschluss zu erreichen ist die letzte Möglichkeit der Anschluss um 23.30 Uhr.
Innenstadt ist gesperrt
Im neuen Jahr starten die Stadtbahnen an den Endhaltestellen gegen 00.20 und enden bis ca. 04.30 aufgrund der Reinigung der Innenstadt an den Haltestellen Stadttheater (1,2,3,4), Erbprinzenstraße (5), Europaplatz (3), Holzmarkt (2,4) und Schwabentorplatz (1).
Erster direkter Anschluss am Bertoldsbrunnen ist um 04.40 Uhr. An Silvester fahren die Buslinien ab 15 Uhr im 15-Minuten Takt und ab 00.30 Uhr alle 60 Minuten. Die Buslinie 21 fährt ab 15.15 stündlich bis 23.15 Uhr ab der Dorfstraße nach Horben. Von Horben geht es ab 15.30 stündlich bis 23.30 Uhr zurück zur Dorfstraße.
Die Buslinie 22 startet von der Bissierstraße letztmals um 15.25 Uhr bis Zähringen, bis IKEA um 15.40 Uhr und von Zähringen zurück zur Bissierstraße um 16.03 Uhr. Die Buslinie 33 fährt letztmalig um 23.17 ab Opfingen und 23.19 ab Munzinger Straße ab. Die Buslinie 34 fährt von der Munzinger Straße letztmals zum KEIDEL Mineral-Thermalbad um 16.23 Uhr. Alle folgenden Fahrten fahren ohne Andienung dessen Richtung Tiengen/Munzingen. Die Letzte Abfahrt am KEIDEL Mineral-Thermalbad in Richtung Munzinger Straße findet um 16.59 Uhr statt.
Alle folgenden Fahrten fahren von Tiengen/Munzingen kommend direkt in Richtung Haid. Die Anbindung für die Ortsteile Munzingen, Tiengen und Opfingen übernimmt im Zeitraum zwischen 0.30 und 5.00 nur die Linie 32.