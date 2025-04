Geänderte Abfahrtszeiten ab der Haltestelle Gundelfinger Straße

Von Montag, 5. Mai 2025, bis einschließlich Donnerstag, 15. Mai 2025, wird in der Wendeschleife der Haltestelle Gundelfinger Straße die Ladeinfrastruktur für E-Busse ausgebaut. Durch die Bauarbeiten ergeben sich Änderungen des Fahrplans der Linie 3. Auch einzelne Fahrten der Linie 2 sind betroffen. Die aktuellen Abfahrtszeiten sind wie gewohnt in der elektronischen Fahrplanauskunft und in der App hinterlegt.

