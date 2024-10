Geführte Wanderung und Fachvortrag zur neuen Windkraftanlage E-138 auf dem Taubenkopf am Donnerstag, 31. Oktober

Die Schauinslandbahn und die Ökostromgruppe Freiburg laden am Donnerstag, 31. Oktober, zu einer geführten Wanderung zu einer der beiden neuen Windkraftanlagen auf dem Taubenkopf und einer Infoveranstaltung vor Ort ein.ab 9.00 Uhr: Bergfahrt mit der Schauinslandbahn9.30 – 11.30 Uhr: Frühstück im Café & Restaurant Die Bergstation (optional)11.30 – 12.00 Uhr: Start zur geführten Wanderung (Streckenlänge ca. 5 km) mit Revierförster Philipp Schell zur Windkraftanlage auf den Taubenkopf, Treffpunkt: Eingang Bergstation, die geführte Wanderung ist kostenlosca. 14.00 – 15.00 Uhr: Vortrag und Einblick in die Windkraftanlage mit Geschäftsführer Thomas Schuwald (Ökostromgruppe Freiburg)ca. 15.00 – 16.00 Uhr: geführte Wanderung (Streckenlänge ca. 2,5 km) mit Revierförster Schell zurück zur TalstationFür die Seilbahnfahrt gilt der Normaltarif, für angemeldete Gäste gilt der ermäßigte Gruppentarif. Gäste, die das Frühstück mitbuchen, erhalten den ermäßigten Kombitarif Frühstück + einfache Seilbahnfahrt zu 33,50 €.Für die geführte Wanderung (Streckenlänge ca. 5 km) mit oder ohne Frühstück ist eine Anmeldung per E-Mail über info@schauinslandbahn.de notwendig. Sitzplätze im Café & Restaurant Die Bergstation (1. OG) werden für angemeldete Gäste reserviert.Die Wanderung kann auch alleine durchgeführt werden. Hierzu stehen zu gegebener Zeit Komoot-Wanderungen auf der Website www.schauinslandbahn.de zur Verfügung.Falls die Veranstaltung wetterbedingt abgesagt werden muss, werden angemeldete Gäste per E-Mail informiert.Weitere Informationen über die Windkraftanlagen der Ökostromgruppe Freiburg gibt es unter: https://beteiligung.oekostrom-freiburg.de/taubenkopf Die Schauinslandbahn erreicht man umweltfreundlich mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, von dort weiter mit dem Bus 21 bis zur Talstation. Die Schauinslandbahn ist durchgehend von 9-17 Uhr in Betrieb.SchauinslandbahnBohrerstr. 1179289 Horben / b. Freiburg i.Br. www. schauinslandbahn.de (mit aktuellem Schauinsland-Wetter)Info-Tel. 0761/4511-777