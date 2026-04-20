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Fundsachenversteigerung

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Geldbeutel, Gesellschaftsspiel oder Goldring: Die nächste Versteigerung von Fundsachen, die an Haltestellen und in Fahrzeugen der Freiburger Verkehrs AG gefunden wurden, findet am Freitag, 24. April 2026, 12 Uhr, im Haus der Begegnung, Freiburg-Landwasser, Habichtweg 48, statt. Eine Vorbesichtigung ist am Tag der Versteigerung von 10 bis 12 Uhr möglich.

Die Liste der zu ersteigernden Gegenstände kann unter https://www.vag-freiburg.de/aktuelles/meldung/fundsachenversteigerung2026 abgerufen werden.

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