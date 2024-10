Fundsachenversteigerung

Die nächste Versteigerung von Fundsachen, die an Haltestellen und in Fahrzeugen der Freiburger Verkehrs AG gefunden wurden, findet am Freitag, den 8. November ab 12 Uhr, im Haus der Begegnung, Freiburg–Landwasser, Habichtweg 48, statt. Eine Vorbesichtigung ist am Tag der Versteigerung von 10 bis 12 Uhr möglich.Die Liste der zu ersteigernden Gegenstände kann unter https://www.vag-freiburg.de/fileadmin/vag_freiburg_media/downloads/fundsachen/241108_Fundsachenliste.pdf abgerufen werden.