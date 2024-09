Fundbüro geschlossen

Wegen eines Betriebsausflugs bleibt die Verwaltung der Freiburger Verkehrs AG am Freitag, 20. September, geschlossen. Davon betroffen ist das Fundbüro der VAG in der Besançonallee 99. Das Kundenzentrum pluspunkt in der Salzstraße hat zu den normalen Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

