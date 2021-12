Fünf weitere Fahrrad-Reparaturstationen

QR CODE mit Reparaturanleitungen

Kreuzschlitzschraubendreher PH2

Schraubenzieher 5,5 x 1,0 mm

Einmaulschlüssel verstellbar 0-30 mm

Skateboard-Tools |9/16|1/2|3/8|

Doppelmaulschlüssel 8×10 mm

Doppelmaulschlüssel 13×15 mm

TORXschlüssel Set |9|10|15|20|25|27|30|40|

Imbußschlüssel Set |2|2,5|3|4|5|6|8|

Reifenheber (Kunststoff mit Stahlkern)

Pumpe mit Druck 10 BAR (Glycerin-Manometer „Antifog“) mit Adapter für alle Ventile

Die Zahl der von der Freiburger Verkehres AG (VAG) angebotenen öffentlichen Reparaturstationen für Fahrräder hat sich auf 15 erhöht. Die fünf zusätzlichen schlanken roten Säulen findet man beim Rathaus in Opfingen, am Maria-von-Rudloff-Platz, beim Rathaus im Stühlinger, bei der Frelo-Station Bugginger Straße und am Moosweiher.An den Stationen werden Werkzeuge bereitgestellt, um Reparaturen an Fahrrädern, aber zum Beispiel auch an Kinderwägen oder Skateboards durchzuführen. Das am häufigsten genutzte Hilfsmittel ist dabei vermutlich die Luftpumpe mit Druckmesser.Die Erfahrungen mit den bislang schon vorhandenen zehn Stationen haben gezeigt, dass diese und deren Ausstattung ebenso zweckmäßig wie robust sind. Einzig die Dichtungen der Luftpumpen-Adapter für die verschiedenen Ventilarten müssen hin und wieder erneuert werden.Die VAG investierte je Station etwa 1.000 Euro in diesen weiteren – kleinen aber feinen - Baustein in der Palette ihrer multimodalen Angebote.VAG-Zentrum, Betzenhauser Torplatz, Haslach Bad, Studentendorf Vauban, Alter Wiehrebahnhof, Holzmarkt, Zähringer Straße/Tullastraße, Sandfangweg, Laßbergstraße, Killianstraße, Rathaus Opfingen, Maria-von-Rudloff-Platz, Rathaus im Stühlinger, Bugginger Straße und Moosweiher.Weiterhin gibt es auch öffentlich zugängliche Stationen, welche von der Uni Freiburg (Technische Fakultät und Institut für Biologie), der badenova (Betriebsgelände badenova IG Nord) und der Stadt Freiburg (Wiwilibrücke) betrieben werden.